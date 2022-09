Mork, Gimse: une mouvance aventureuse

Alpha

Un formidable regard sur la musique de chambre pour violoncelle du XXe siècle. Debussy initie le changement en dynamitant les formes, Frank Bridge les respecte mais les fait exploser harmoniquement dans le cadre formel accepté, son élève Britten suit la démarche avec une modernité qu’on ne lui connaît pas toujours et Janacek sort du modèle de la sonate avec son « Pohadka » qui réconcilie modernité et évocation populaire. Chaque œuvre appelle son propre paysage : c’est l’immense mérite de Truls Mork et de son pianiste Havard Gimse que de trouver la juste personnification tout en resituant l’ensemble dans une mouvance aventureuse.