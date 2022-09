David Goffin: «J’ai envie de terminer ma saison en beauté»

Aucune rencontre gagnée (défaites 3-0 contre l’Australie et 2-1 contre l’Allemagne et la France), seulement deux matches remportés au total : lu, aussi sèchement, le bilan de la semaine belge en Coupe Davis à Hambourg est très décevant. « Vous avez raison, c’est la réalité du sport de haut niveau », ne cache pas Johan Van Herck. « Ce qui s’est passé mardi (NDLR : une claque dans les chiffres et la manière contre l’Australie), c’est vraiment très dommage. Je ne vais pas mentir, je pense que chacun était en dessous du niveau requis. On va tout analyser pour éviter ce genre de couac à l’avenir. Mais ce qu’il y a de plus important à retenir pour la suite, c’est la manière dont tout le groupe, joueurs et staff, a su faire cohésion et a travaillé dur pour réagir. Et finalement, on est à deux petits points de battre l’Allemagne, chez elle, et alors, pour la qualification contre la France, c’est une tout autre histoire !