Les Bleus en pleine tempête

À deux mois du Mondial au Qatar, le moral est dans les chaussettes avec les remous qui secouent la FFF et le passage par la case prison dans la saga Pogba et la reprise de l’affaire Hamraoui-Diallo.

Devenu un énorme business, le monde du football est souvent assimilé au Monopoly. À coups d’affaires nauséabondes, la France est en train de se rappeler qu’il comporte aussi une case « prison » et en viendrait presque « nostalgique » de la période où il n’était question que du « penalty-gate » impliquant Kylian Mbappé et Neymar. Un mois à peine s’est écoulé après cette querelle d’enfants gâtés mais cela semble un an, un siècle voire une éternité. Dans son éditorial ce dimanche dans les colonnes du journal L’Équipe (intitulé « Dégoût et des douleurs »), Vincent Duluc ironise sur ces nouvelles normales (« Un vent de fraîcheur » pour reprendre ses termes) qui sont limitées au champ purement sportif : les résultats européens catastrophiques (hormis le PSG au Maccabi Haïfa, aucune victoire pour les clubs français) en semaine et l’inquiétante épidémie de blessures à deux mois du Mondial où les Bleus défendent leur 2e étoile.