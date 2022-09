Hockey: la quête du Watducks pour trouver une nouvelle identité

Après avoir subi la loi du Léopold, vendredi soir, et surtout un troisième revers consécutif depuis l’entame de la saison, les Brabançons du Watducks étaient bien conscients qu’ils ne pourraient plus gaspiller lors de la visite du Daring à Waterloo. Et c’est finalement dans le dernier quart-temps que les protégés de Jean Willems sont parvenus à prendre le large face à un adversaire ultra-réaliste et bien déterminé à ne rien lâcher comme depuis l’entame de la saison.