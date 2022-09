Hockey: voici la liste des nommés pour les Sticks d’or

Suivez la cérémonie des Sticks d’Or en direct vidéo

Le dimanche 25 septembre, dès 20 heures, le hockey belge mettra à l’honneur les joueurs, joueuses, coachs et arbitres de la saison 2021-2022. Le rendez-vous est fixé au Château de Genval pour une cérémonie qui devra consacrer les successeurs de Florent van Aubel, déjà lauréat à 4 reprises, et de Ambre Ballenghien. Et pour cette nouvelle édition, la concurrence est rude au sein des différentes catégories.

Une cérémonie des Sticks d’Or qui sera à suivre, en direct, et en exclusivité sur le site du Soir via un streaming vidéo, via le lien ci-dessous. Et dès la fin de la remise des prix officielle, vous pourrez découvrir les réactions des lauréats dames et messieurs qui seront en interview à notre micro.