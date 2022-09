Le prix exorbitant du maillot des Diables rouges: plus de 160 euros pour un maillot floqué

L’Union belge de football a dévoilé ce lundi les tenues que porteront les Diables rouges lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Des maillots avec un design enflammé sur les manches qui ne plaît pas vraiment aux supporters vu les réactions sur les réseaux sociaux. Et si certains sont tout de même tentés de se procurer ce maillot pour porter fièrement les couleurs de la Belgique, ils pourraient bien être découragés à la vue du prix.

D’ores et déjà disponible en boutique, la tenue complète est en vente pour 157,97 euros. Et ce n’est pas le plus cher car pour un maillot authentique avec flocage, il faudra débourser pas moins de 164,98 euros ! Sans flocage, le prix « tombe » à 139,99 €. Enfin, la version la moins chère est disponible à 89,99 €, avec le flocage en supplément pour 24,99 €.