Pourquoi la Fédération belge de football ne peut pas se permettre de boycotter la Coupe du monde

La Coupe du monde de football qui a lieu au Qatar est au centre de nombreuses critiques. Ecologie, droits humains, nombreux sont ceux qui prennent position face à ce Mondial du foot qui doit débuter en novembre. De plus en plus d’appels au boycott ont d’ailleurs été lancés. La Fédération belge de football, elle, ne peut pas se permettre de passer à côté de l’événement et l’enjeu est notamment financier.

440 millions de budget

En effet, la participation au Mondial permet un apport financier important pour les fédérations qui participent à cette compétition planétaire. La Fifa a prévu pour ce Mondial 2022 au Qatar une enveloppe de 440 millions de dollars, soit environ 417 millions d’euros pour son budget dotations. La Fédération belge s’attend ainsi à recevoir un minimum de 1,5 million pour payer son déplacement à l’événement. Si les Diables rouges se font éliminer lors de la phase des poules, la fédération touchera tout de même la somme d’environ 8,5 millions d’euros. Si l’équipe arrive, par contre, à se qualifier pour la suite, la Fédération empochera 11,7 millions pour les huitièmes et 15,4 pour les quarts de finals.