Comment Air Belgium a inscrit l’Afrique du Sud à sa carte

La compagnie aérienne belge s’ouvre à l’Afrique et offre une nouvelle destination en direct : l’Afrique du Sud. Et la liaison vers Lubumbashi, au Congo, la plus rapide en indirect.

Les mercredis et dimanches, Air Belgium offre dorénavant une liaison directe entre Bruxelles et Johannesburg puis Le Cap (retour le lendemain). Ça faisait près de 30 ans que cette destination n’était plus proposée depuis la Belgique, alors qu’il y a près de 7.000 Belges vivant en Afrique du Sud, dont la Belgique est le 6e partenaire économique avec plus de 180 entreprises belges qui y sont en affaires ou implantées. Sans oublier le haut potentiel touristique du pays avec ses safaris au Pilanesberg ou au Kruger, les vignes de Stellenbosch, les baleines à Hermanus ou, plus original, la découverte du township de Soweto à vélo.