«Côté Cour»: Des milliers de gens dans les rues pour Elizabeth II, et pourtant...

Comme ils furent 500.000 (500.000 !) à rendre un ultime hommage à Baudouin après son décès inopiné le 31 juillet 1993. La foule était si dense aux abords du Palais royal de Bruxelles qu’elle fut priée de défiler par rang de trois et de ne pas marquer d’arrêt devant le cercueil, dans le Salon du Penseur. Le Palais restant exceptionnellement ouvert, sans discontinuer, durant 48 heures pour absorber cette marée humaine.

Des images inattendues dans notre drôle de pays, si peu patriote, plus prompt à célébrer ses divisions qu’à s’unir autour d’une couronne. Monarchiste par habitude et pragmatisme plus que par conviction profonde sans doute.

La personnalité de Baudouin, son sens du devoir, son aura, sa longévité sur le trône (42 ans), expliquent sans doute cette vague d’émotion dans la Belgique d’il y a presque 30 ans.

Mais aujourd’hui encore, les émissions spéciales consacrées à Elizabeth II, les documentaires sur les têtes couronnées, les articles ciblant leurs aléas familiaux, les feuilletons romançant leurs vies font recette. Plus que jamais peut-être. Pensons au succès de « Paola, côté jardin » diffusé sur la RTBf en février ou des innombrables commémorations du décès de Diana fin août pour les… 25 ans de sa disparition. Sans parler des séries comme « The Crown » ou « Victoria » qui cartonnent. Et des récits princiers qui arrivent souvent en tête des papiers les plus lus sur les sites.

Oui : au XXIe siècle, la monarchie fait toujours rêver. Du moins intéresse-t-elle ou intrigue-t-elle encore – parfois même ceux qui sont les plus prompts à la critiquer. Il suffit pour s’en convaincre d’assister à l’empressement, pour ne pas dire l’obséquiosité, de certains invités auprès de Philippe et Mathilde à l’occasion de réceptions officielles, visites d’Etat ou déplacements. Sans oublier ces personnalités en tout genre honorées d’être reçues par des « royals ».

Peu de contestation

Et pourtant…

Pourtant, le système monarchique est pour le moins anachronique. Voire antidémocratique. A l’ère de la compétence placée au-dessus du passe-droit, de l’exigence de bonne gouvernance dominant le fait du prince. A l’heure où le patronyme ou la naissance, seuls, ne suffisent plus, où l’élection est un gage d’universalité. Où tolérerait-on encore que le droit du sang supplante à ce point tout autre et que le tout (ou presque) au premier né/à la première née soit la règle ? À lire aussi Face au cercueil d’Elizabeth II, des admirateurs épuisés et émus

Pourtant, ce système monarchique – « constitutionnel parlementaire » chez nous et sans réel pouvoir désormais – souffre peu de contestation, ici comme dans d’autres royaumes d’Europe. Lui qui offre stabilité et continuité, dans une société de plus en plus polarisée et mouvante, face à d’autres autorités plus éphémères. Une majorité de Belges (et de politiques) s’en accommode donc facilement, n’estimant pas utile d’ouvrir un débat sur son bien-fondé. Il y a tant d’autres combats à mener. Et guère de soucis avec la famille royale belge. Alors à quoi bon remettre en cause ce qui ne fonctionne pas si mal, sans certitude qu’un autre système soit plus efficient ou moins onéreux ?

« Comment puis-je être utile ? »

Mais le septième Roi des Belges le sait sans doute mieux que tout autre : une monarchie ne peut perdurer (surtout dans un pays comme la Belgique) que si elle est populaire. Sans excès ni étalage outrancier de sa richesse ou de ses prérogatives. Sans violation des limites constitutionnelles. En incarnant une autorité morale, au service de tous.

C’est dès lors le mantra de Philippe, depuis son accession au trône – et même avant : « Comment puis-je être utile ? » À lire aussi Décès d’Elizabeth II: pour Serge Jaumain (ULB): «Les monarchies ont su se faire apprécier»

Etre utile en présidant les missions économiques princières puis des visites d’Etat élargies aux entrepreneurs, culturels et académiques. Etre utile à une cause et au rapprochement des Communautés en emmenant des ministres en visite de travail (en octobre 2021 au Danemark sur le thème de l’emploi, à Oman en février dernier sur les énergies vertes, etc.). Etre utile au rayonnement du savoir-faire belge (archéologique par exemple, en Grèce en mai). Etre utile comme facilitateur neutre, lors des pénibles formations de gouvernement. Etre utile au réconfort de certains, lors d’attentats, d’inondations, de pandémie…

Démontrer sa valeur ajoutée

Certaines voix avaient bien prédit un débat sur la (survie de la) monarchie à l’avènement de Philippe – comme d’autres l’annoncent désormais autour de Charles III. Mais il n’a pas eu lieu. Et rien n’a vraiment changé en 9 ans. La monarchie est restée ce qu’elle était, même si son influence s’amenuise avec le temps, pour devenir de plus en plus protocolaire. Et la popularité de Philippe a augmenté depuis son accession au trône.