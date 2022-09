Le pain n’a jamais été aussi cher

En août dernier, le pain était en moyenne 18 % plus cher qu’un an auparavant. L’inflation globale en Europe s’élevait à 10 % en août.

En Belgique, la hausse du prix du pain est de 13 % sur un an, soit en dessous de la moyenne européenne. La hausse la plus réduite est constatée en France (moins de 10 %) et la plus élevée en Hongrie, avec une hausse de plus de 60 %.