Dy’on, la marque de prestige pour cavaliers et chevaux

Fondée en 1989, l’entreprise namuroise crée et fabrique des produits d’équitation qui sont commercialisés dans le monde entier. Depuis quelques années, elle a repensé son organisation pour s’adapter notamment à la transformation des habitudes d’achat.

Avoir réussi à faire de sa passion un métier. C’est ainsi que Philippe Dion, le directeur de la société Dy’on – graphie différente, prononciation similaire – à Assesse aime définir plus de trente ans d’une aventure qui l’a conduit à la tête d’une entreprise de référence dans un secteur très spécifique, celui de la production de matériel d’équitation. Sa marque équipe ainsi les cavaliers les plus réputés du circuit mondial et, au-delà, des milliers d’autres à travers le monde, étant présente aujourd’hui dans une cinquantaine de pays.

Tout a commencé un peu par hasard en 1986. Cavalier lui-même, Philippe Dion cherchait à s’offrir une paire de chaps, vêtement d’équitation qui protège les jambes. Comme ses moyens étaient limités, il a demandé à sa tante couturière de lui en confectionner une. « Ce chaps m’a plu et il a plu aussi à une série de mes copains qui m’ont demandé si ma tante ne pouvait pas leur en fabriquer également. C’est de là que tout est parti. »