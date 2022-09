Les carences affolantes des Etats-Unis sur les droits de l’enfance

Il y a le rêve américain, et puis l’envers du décor. Les grands espaces et les mégalopoles futuristes, la soif de « liberté » clamée haut et fort, et puis les bas-fonds poisseux d’une société profondément individualiste, aux lois, ou absences de lois, parfois moyenâgeuses.

Ce constat impitoyable n’a rien d’un jugement de valeur, ni d’une opinion hâtive. Il ressort d’une analyse publiée le 13 septembre par l’organisation non-gouvernementale Human Rights Watch, sourcilleuse cerbère des libertés humaines, aux Etats-Unis comme ailleurs sur le reste de la planète.

Non contents d’être le seul Etat-membre des Nations Unies sur 193 à n’avoir jamais ratifié la convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, les Etats-Unis affichent un bilan consternant pour chacun des quatre volets majeurs de ce traité international : mariage forcé, châtiments corporels, exploitation, justice des mineurs.