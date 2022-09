Crimes de guerre en Ukraine et en Arménie: «Quand la propagande autorise le crime sadique, le chef ne manque jamais d’employés»

Les témoignages de tortures et exactions contre des civils par des soldats russes se multiplient en Ukraine à mesure que le territoire est libéré. Dernière révélation en date : la découverte d’un cimetière improvisé dans la ville libérée d’Izyoum, où des enquêteurs exhument les corps pour y identifier de possibles crimes de guerre. Certains cadavres ont les poings liés ou le cou entouré d’une corde.

1400 kilomètres plus loin, de l’autre côté de la mer Noire, un autre conflit séculaire s’est réveillé, le 13 septembre dernier, avec l’attaque de l’Arménie par l’Azerbaïdjan, et là encore, hélas, son lot de barbarie et d’exactions. Plusieurs cas de torture sont rapportés sur des réseaux sociaux azerbaïdjanais, comme celui d’une soldate arménienne violée, mutilée et massacrée par des soldats azéris ayant filmé leur crime.