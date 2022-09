Ces communes belges qui vont boycotter la Coupe du monde

La Coupe du monde du Qatar est au cœur de nombreuses critiques. De plus en plus de communes belges ont décidé de boycotter l’événement.

La Coupe du monde de football 2022 est au cœur de nombreuses critiques. Ethique, écologie, droits humains, nombreux sont ceux qui ont décidé de boycotter l’événement. C’est le cas de plus en plus de communes en Belgique qui ont pris la décision de ne pas diffuser les matchs.

Braine-le-Comte et Soignies ont été les deux premières à faire part de leur décision. Ville d’origine d’Eden et Thorgan Hazard, Braine-le-Comte a pour habitude d’installer le « Hazard Village » à l’occasion des Coupes du monde et des Euros. Ça ne sera pas le cas cette année : la commune souhaite agir pour des raisons écologiques et éthiques. L’argument énergétique est également mis sur la table, la Coupe du monde se déroulant cette année en hiver, il aurait fallu installer toute une logistique de chauffage, difficile avec la crise énergétique actuelle.