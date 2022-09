D1A: le Cercle Bruges se sépare de son entraîneur Dominik Thalhammer

Le Cercle Bruges a annoncé lundi se séparer de son entraîneur autrichien Dominik Thalhammer. Son compatriote et assistant Miron Muslic prendra les commandes de l’équipe et dispensera, avec Jimmy De Wulf, l’entraînement prévu mardi.

Thalhammer, 51 ans, était arrivé à Bruges en novembre 2021. Il aura dirigé le club à 27 reprises, présentant le bilan de 10 victoires, 8 partages et 9 défaites. Sa série de sept matchs sans victoire, dont un récent partage contre Ostende samedi (2-2), et une 17e et avant-dernière place au classement lui auront coûté sa place.