Les Gilets jaunes du jazz fusion

Mack Avenue

Voilà un groupe qui dure. Les Yellowjackets se sont créés en 1981 avec Russell Ferrante aux claviers. Il est toujours là et le line-up actuel des Gilets jaunes comprend aussi Bob Mintzer aux sax (il a rejoint le groupe il y a 30 ans), Will Kennedy aux drums et Dane Alderson à la basse électrique. Plus la chanteuse Jean Baylor en invitée. Ce Parallel Motion est un monument à ces 40 années au service du jazz fusion. Mais pas que. Même si la fusion, c’est pas votre truc, les Yellowjackets peuvent vous emmener loin dans leur alchimie, leur musique pleine d’agilité et de sophistication. Neuf titres, 56 minutes de bon jazz. Ça ne casse pas de frontières, ça ne peint pas de nouveaux paysages, mais ça fait du bien.