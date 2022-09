Pourquoi les araignées rentrent dans les maisons

Avec la fin de l’été et la légère baisse des températures que nous connaissons actuellement, les araignées sont tentées de chercher à se réfugier dans les maisons.

Si elles rentrent dans les maisons c’est pour s’abriter. Elles recherchent souvent l’humidité, c’est pourquoi vous les trouverez dans les salles de bains, très souvent dans les baignoires et les caves. S’il fait trop sec, si l’air est trop froid alors elles se dirigent vers l’intérieur, mais en règle générale, c’est l’humidité et la température ambiante qu’elles recherchent », indique Serge Aron, directeur du service en évolution biologique et écologique à l’Université Libre de Bruxelles. Outre l’abri, l’araignée doit trouver un environnement qui lui procure des proies. Ainsi, une maison avec un jardin, où la présence d’insectes est fréquente, augmentera probablement les chances de sa venue.