Elise Mertens revient après avoir souffert de la cuisse: «Je sens que je progresse»

Si Elise Mertens (WTA 44) a passé le premier tour du tournoi de tennis WTA 500 de Tokyo, elle était aussi satisfaite de ne pas avoir ressenti de douleurs à la cuisse lors de son entrée en lice lundi dans la capitale japonaise.

« Tout va bien pour l’instant », a dit la N.2 belge au sujet d’une blessure qui a perturbé sa préparation pour l’US Open et l’a même contrainte à déclarer forfait en double avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova. « J’ai pris une semaine et demie de repos après l’US Open avant de reprendre l’entraînement. Pour un premier match, le niveau était correct. Il y a évidemment toujours moyen de faire mieux, mais je sens que je progresse. Et c’est le plus important. »