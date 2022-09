Colruyt et OKay rappellent un produit après avoir détecté un insecticide interdit

Les chaînes de magasins Colruyt et OKay ont rappelé les avocats Boni Bio après qu’un contrôle interne a révélé des niveaux excessifs de chlorpyrifos, un insecticide interdit par l’Union européenne depuis 2020.

Il s’agit de paquets d’« avocats Boni Bio » conditionnés par deux, portant le numéro d’article 29597 et dont la date d’expiration va du 17/09/2022 au 20/09/2022. Ils ont été vendus entre le 9 et le 19 septembre dans les magasins Colruyt en Belgique et au Luxembourg et chez OKay et OKay Compact.