Un aéroport organise une compétition où les participants tirent un avion (vidéo)

C’est un événement étonnant qui a eu lieu ce 17 septembre à l’aéroport international de Dulles, en Virginie (Etats-Unis). Le site aérien a organisé une compétition où une des épreuves était de déplacer un avion de 82 tonnes en le tirant avec une corde.

Une épreuve du « Plane Pull » oppose des équipes de 25 personnes. Elles doivent réussir à déplacer un Boeing 757 de FedEx ou un Boeing 737 de United Airlines sur une distance de 12 pieds, soit environ 3,65 mètres, le plus vite possible. L’équipe la plus rapide l’emporte.

440 mille dollars récoltés

Cette compétition a lieu dans le cadre de la trentième édition du Dulles Day Festival, un événement annuel organisé par l’aéroport international de Dulles et parrainé par le service de police de la Metropolitan Washington Airports Authority. Il s’agit d’un événement caritatif où les recettes de la collecte de fonds sont destinées aux athlètes handicapés mentaux de Special Olympics Virginia. Cette année, l’aéroport a récolté 440 mille dollars.