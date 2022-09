L’UCLouvain opère une révolution durable dans ses restaurants

Depuis mars dernier, tous les repas et sandwiches servis dans l’ensemble des restaurants de l’UCLouvain, à Louvain-la-Neuve, Woluwe et Mons, sont concoctés dans une cuisine high-tech et durable. Tout y est calculé et mesuré pour fournir une nourriture équilibrée et éviter le gaspillage alimentaire et énergétique.