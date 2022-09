Laurent Lievens: «Les études de gestion sont en porte-à-faux avec le réel»

Laurent Lievens quitte la Louvain School of Management. Il dénonce un cursus en décalage avec l’état de la connaissance dans les sciences du vivant et de la Terre, qui enferme les gestionnaires de demain dans un paradigme centré sur la croissance.

En cette rentrée académique, la lettre ouverte d’un jeune enseignant de l’UCLouvain fait un tabac sur les réseaux sociaux. Laurent Lievens – tel est son nom – y explique pourquoi il démissionne de l’ensemble des cours qu’il donnait au sein de la Louvain School of Management (LSM). A ses yeux, les sciences de gestion sont en décalage complet avec les enjeux sociétaux actuels, refusant de prendre en compte, sinon à la marge, ce que martèlent depuis pourtant si longtemps la plupart des scientifiques – à savoir que nous ne pouvons pas continuer à faire croître toujours plus un système d’extraction, de production et de consommation sur une planète finie.