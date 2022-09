Charles III, nouveau souverain d’un Commonwealth immuable?

Que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires à travers le monde, quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l’ai fait tout au long de ma vie. » Le 9 septembre dernier, s’adressait à la nation britannique et aux Etats du Commonwealth le nouveau roi Charles III, pas encore couronné. Une solennité inédite rattrapée par les responsabilités qui incombent à sa fonction. Un discours écouté par les 56 pays membres de l’organisation intergouvernementale, suspendus aux lèvres de leur nouveau chef en titre.