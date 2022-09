Trois ans après son lancement, la nouvelle Coupe Davis peine toujours à convaincre

Finis les quatre tours s’étalant de février à décembre, finis les matches en cinq sets, finis aussi les duels nation contre nation, chez l’un des adversaires, gages d’une ambiance souvent enflammée, la fameuse ambiance « de Coupe Davis ».

Déjà modifiée depuis sa conception, la nouvelle formule, bien plus compliquée que l’historique, est cette année la suivante : un premier tour éliminatoire (que la France a franchi en mars à Pau contre l’Equateur), puis une phase de poules dans quatre villes (fatale cette semaine aux hommes de Sébastien Grosjean) et enfin la phase finale dans un seul lieu, cette année Malaga en Espagne (22-27 novembre) dans le format quarts, demies et finale.

Le but était de regagner l’intérêt des médias et des fans, qui s’émoussait depuis longtemps en raison du manque d’implication des meilleurs mondiaux, dissuadés, croyait-on, par l’étirement de la compétition sur une trop longue période. Mais force est de constater que les organisateurs ont manqué leur cible.

Beaucoup de grands noms se sont abstenus cette semaine, blessé (Rafael Nadal), encore trop juste (Alexander Zverev), ou pour d’autres raisons (Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Marin Cilic…)

Répartie à présent dans quatre poules et quatre villes (Glasgow, Bologne, Valence, Hambourg), la phase de groupes réunissant 16 équipes au lieu de 18 en 2021 s’est déroulée dans un relatif anonymat médiatique, pas aidée par la retraite de la légende Roger Federer annoncée jeudi.

Elle n’a pas non plus attiré les foules, comme on a pu le voir et l’entendre dès le premier match opposant mardi l’Australie à la Belgique, disputé dans une ambiance bien morne à Hambourg. Même pour la rencontre entre l’Allemagne et la France, mercredi, les tribunes étaient loin d’être pleines, quelques milliers de personnes seulement ayant payé le prix élevé des places (plus de 60 EUR).

« Choqué » par le prix des places

« J’ai été choqué quand j’ai vu le prix du billet », a déclaré l’Allemand Jan-Lennard Struff après sa victoire contre le Français Benjamin Bonzi. « C’était absolument compréhensible que peu de fans soient venus parce que c’est simplement trop cher. C’est une honte », a-t-il ajouté.

Le fait de disputer des matches en semaine, à des horaires tardifs, a également joué : à Glasgow, des spectateurs ont dû quitter les tribunes avant la fin du double décisif des Britanniques face aux Américains mardi, la rencontre s’étant achevée aux alentours d’une heure du matin heure locale.

« L’an dernier, nous avions eu 65.000 spectateurs lors de la phase de groupes. Cette année nous sommes au-delà de 105.000 », a préféré relever David Haggerty, le président de la fédération internationale de tennis.

Les salles remplies à 48 %

Le patron de Kosmos Tennis, Enric Rojas, qui a confirmé que les mêmes quatre villes abriteraient la phase de groupe l’an prochain, à condition que les nations où elles se trouvent se qualifient, a précisé que l’affluence totale avait atteint les 113.268 spectateurs pour les vingt-quatre rencontres, soit à peine 4.700 en moyenne. Et un taux de remplissage des différentes salles de 48 %… « Il est vrai que l’affluence n’a pas été à la hauteur de nos attentes. C’est une autre chose que nous allons revoir. Nous allons parler avec les promoteurs sur place, ainsi qu’avec la fédération allemande, pour voir ce que nous avons fait de mal et ce que nous pouvons faire différemment. L’un des objectifs est la tarification, car nous pensions avoir fait notre analyse comparative pour savoir quel est le meilleur prix à payer », a-t-il reconnu.

Sur le plan sportif, les joueurs n’ont pourtant pas démérité, offrant parfois des oppositions de haut vol. Félix Augier-Aliassime a ainsi créé la surprise en battant le nouveau N.1 mondial Carlos Alcaraz, tout juste titré à l’US Open, ce qui a permis au Canada de dominer l’Espagne à Valence après un double décisif. D’autres rencontres ont également alimenté le suspense jusqu’au bout des doubles : France – Allemagne, Pays-Bas – Grande-Bretagne…