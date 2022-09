En Iran, la mort suspecte d’une jeune femme suscite la colère

Les ultra-conservateurs au pouvoir en Iran se trouvent sur la défensive. En cause, les réactions outrées après le décès, ce vendredi, après trois jours de coma, d’une femme de 22 ans alors qu’elle avait été arrêtée mardi dernier par « la police des mœurs » à Téhéran « pour recevoir des instructions sur les règles vestimentaires ». Selon cette police très spéciale et réputée pour sa violence, la Kurde Mahsa Amini, 22 ans, est décédée d’« un problème cardiaque », alors qu’« aucun contact physique ne s’était produit ». Mais, au sein de la population, l’explication ne passe pas et des mouvements de protestation montent en puissance. « De nombreux manifestants sont convaincus que Mahsa est morte sous la torture », a écrit l’agence de presse Fars.