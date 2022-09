Le dollar à 1 euro: le triomphe du billet vert?

Dollar et euro s’échangent désormais à parité. La devise américaine, qui s’est appréciée vis-à-vis de l’ensemble des monnaies, n’avait pas été aussi forte vis-à-vis de la monnaie européenne depuis vingt ans. Ainsi, entend-on, le dollar aurait réaffirmé son statut de devise clé au sein du système monétaire et financier international.

Une telle interprétation est commune, et pourtant erronée, supposant – à tort – que ce statut, dont jouit le billet vert depuis (au moins) 75 ans, serait lié à la fermeté de la monnaie des Etats-Unis sur le marché des changes, vis-à-vis de l’euro et des autres devises.