Le prix des crèches va diminuer pour les familles monoparentales

Comme les familles nombreuses ont autrefois été aidées au travers d’un certain nombre de politiques, c’est aujourd’hui au tour des familles monoparentales de recevoir un coup de pouce, tant elles éprouvent des difficultés sur les plans financier et organisationnel. Le premier d’entre eux concernera les crèches subventionnées dès le 1er janvier 2023, avec des tarifs avantageux de 30 % par rapport à la facture actuelle. « D’autres mesures similaires suivront pour les milieux non subventionnés car je ne veux pas que des parents solos, majoritairement des femmes, doivent choisir entre faire garder son enfant, payer ses factures, aller travailler ou suivre une formation. »