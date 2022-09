Au moins 90 euros pour le nouveau maillot des Diables: malgré les prix élevés, la Belgique est dans la norme

Le design avait déjà fuité fin août et l’annonce officielle ce lundi matin à trois jours du seul match des Diables en Belgique avant le Mondial qatari n’aura surpris personne. La Fédération belge fait durer un peu le (faux) suspense puisqu’elle n’a pas encore dévoilé son second jeu de maillot (majoritairement blanc avec une association de couleurs inspirée par « Tomorrowland »). On a coutume de dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais les commentaires sur les réseaux sociaux n’avaient pas été très élogieux à l’égard du nouveau look du premier maillot, aux yeux des critiques guère plus réussi que les imitations promotionnelles de certains grands magasins ou fabricants de boissons à l’approche d’une Coupe du monde ou d’un Euro. Même Thomas Meunier s’en était gentiment amusé en postant une photo intitulée « Ready for the World Cup » (Traduction : « Prêt pour la Coupe du monde ») où on le voyait porter un polo d’inspiration « diabolique ».