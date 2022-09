Un air de Coupe Davis à Metz: Zizou Bergs rejoint David Goffin dans le tableau final

Zizou Bergs s’est qualifié pour le tableau final de l’Open de Moselle, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 534.555 euros disputée à Metz, en France, où il rejoint David Goffin.

Le numéro 2 belge (N.4), 23 ans, 134e mondial, a battu lundi au deuxième et dernier tour des qualifications le Néerlandais Gijs Brouwer, 26 ans, 146e au classement ATP, en trois manches : 6-3, 3-6 et 6-3. Le match a duré 1 heure et 45 minutes.