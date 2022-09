Fluxys se pose en partenaire naturel pour le transport des «nouvelles» molécules

L’infrastructure du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel serait la base d’un « backbone » belge du CO2 et de l’hydrogène. Fluxys multiplie les projets.

Quand on parle du futur transport des molécules de CO2 ou d’hydrogène vert dans notre pays, les yeux se tournent naturellement vers l’actuel gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, Fluxys. Qui assume ce statut d’interlocuteur a priori incontournable. « On veut jouer notre rôle pour passer du méthane aux molécules décarbonées », confirme Raphaël De Winter, directeur Business Development & Innovation chez Fluxys. Depuis le début de l’année 2021, l’opérateur s’est lancé dans une vaste consultation des industriels, des deux côtés de la frontière linguistique, pour leur présenter « la vision du réseau qu’on estime nécessaire » et la confronter aux attentes du terrain, explique Raphaël De Winter.