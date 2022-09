Dodi Lukebakio heureux et fier: «Le meilleur moment pour revenir chez les Diables rouges»

Il était sans doute le joueur le plus heureux en découvrant son nom dans la liste de 30 joueurs appelés par Roberto Martinez vendredi dernier. Un an après son dernier passage à Tubize lors du rassemblement de septembre 2021 (NDLR : une titularisation face à la Biélorussie, deux montées au jeu face à la République Tchèque et l’Estonie en qualifications pour le Mondial) et à deux mois de la Coupe du monde, Dodi Lukebakio fait son retour chez les Diables rouges. À son plus grand bonheur comme en témoigne le grand sourire qu’il n’a pu cacher devant la presse ce lundi après-midi. « J’étais très heureux en apprenant la nouvelle », affirme un joueur qui avait quelque peu cessé d’y croire ces derniers mois. « Je vous avoue que je ne regardais plus systématiquement mon téléphone le jour des annonces. Vendredi, en sortant de ma douche, j’ai vu de nombreux messages et des appels sur mon téléphone. J’étais très heureux parce que cela faisait un an sans être repris et cela a été parfois dur. » Notamment en raison d’un prêt raté à Wolfsburg la saison dernière où il a subi de plein fouet le limogeage de Marc van Bommel, aujourd’hui à l’Antwerp. « Je savais qu’un prêt sans option d’achat était risqué », concède-t-il aujourd’hui. « Mais je ne regrette rien parce qu’on apprend toujours dans les moments difficiles. »

Depuis des mois et cet échec à Wolfburg ruminé pendant de longues semaines, le joueur formé à Neerpede n’a qu’une seule idée en tête. Une obsession même. Il veut réussir à convaincre Roberto Martinez de l’emmener dans son groupe de 26 joueurs pour le Qatar. Il a atteint un premier palier en étant rappelé en ce mois de septembre. « C’est le meilleur moment pour revenir », avance Lukebakio. « Je suis pleinement concentré sur les deux matchs à venir. Je veux me montrer aux yeux du coach en donnant le maximum. Ma polyvalence est une force. Je préfère jouer derrière l’attaquant mais je peux être placé sur une aile ou comme avant-centre. »