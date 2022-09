Les droits d’auteurs expliqués aux non-juristes

A côté du « nouveau droit d’auteur » de Berenboom, Larcier publie un ouvrage pluriel, « les droits d’auteurs » de Young : vos droits et devoirs, concrètement, face à une œuvre. Face à votre œuvre.

Lorsqu’on parle du droit d’auteur en Belgique, depuis bientôt trente ans la référence des professionnels du droit est l’œuvre de l’avocat Alain Berenboom, lui-même auteur remarqué : Le nouveau droit d’auteur (éditions Larcier) en est maintenant à sa cinquième édition, une brique de plus de 600 pages qui intègre les dernières évolutions du droit belge et européen. Car, oui, le droit d’auteur a encore évolué cet été, singulièrement ce 1er août avec l’adaptation en droit belge de la directive européenne 2019/790 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.