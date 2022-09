Youri Tielemans de retour avec les Diables rouges: «Je vais pouvoir me changer les idées»

Youri Tielemans a rejoint l’équipe nationale alors que son club, Leicester, connaît un mauvais début de saison avec un seul point en sept rencontres et une place de lanterne rouge. « Je suis toujours heureux d’être avec les Diables rouges, encore plus cette fois car je peux me changer les idées », a confié le médian lundi à Tubize.

« Ce n’est pas une chouette situation à Leicester », a expliqué Tielemans. « Nous perdons beaucoup et lourdement. Nous sommes touchés dans l’équipe. Surtout après samedi (défaite 6-2 contre Tottenham, ndlr). Il y a toujours différents facteurs. Les choses ne vont pas dans notre sens. Nous donnons tout. À l’entraînement, ça se passe bien. Il faudrait que ça se passe bien en match aussi, et c’est parti. Nous devons profiter de cette pause internationale et recommencer à gagner après celle-ci ».