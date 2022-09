Youri Tielemans retrouve les Diables: «Heureux de changer d’air»

Finalement resté à Leicester, Youri Tielemans vit un début de campagne anglaise extrêmement compliqué. Le « box-to-box » des Foxes veut profiter de ces retrouvailles avec la sélection belge pour engranger de la sérénité. Et préparer le Mondial qatari.

Un sourire communicatif pour masquer les affres d’un début de saison catastrophique. Malgré une situation des plus complexes avec Leicester – lanterne rouge de Premier League et six défaites consécutives –, Youri Tielemans semble aborder ce rassemblement noir-jaune-rouge sereinement. Le milieu de terrain (25 ans) se dit très excité de retrouver la sélection. Avec la Coupe du monde déjà en point de mire. Car, en ce qui le concerne, seul un pépin physique le privera du voyage au Qatar.

Youri, satisfait de revenir en sélection après des mois compliqués en club ?