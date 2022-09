«Hedda»: le théâtre entre la vie et la mort

Le traditionnel appel à éteindre son téléphone avant le début de la représentation est à peine terminé qu’une sonnerie retentit dans la salle. Les têtes se tournent, visages agacés. On cherche le coupable. Mais cette fois, il est sur scène. Elle, plus exactement, puisque, traversant le plateau derrière deux comédiennes en tenue d’époque, c’est la metteuse en scène du spectacle qui répond à un appel urgent. Ou plus exactement, le personnage de la metteuse en scène…