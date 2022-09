Trois satellites pour mieux prédire la météo

Que le changement climatique nous promette des événements extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus nombreux, nul ne le conteste désormais. Il faut radicalement réduire nos émissions de gaz à effet serre pour éviter les impacts les plus graves et prendre des mesures d’adaptation pour faire face aux effets les plus violents. Mais attendons-nous aussi à devoir en subir ceux qui sont inévitables. Certains se manifestent déjà – vagues de chaleur, pluies intenses, sécheresses… Dans ce contexte, les capacités de détection et d’alerte sont essentielles pour avertir les populations de dangers imminents et de prendre des mesures de protection. La trilogie de satellites météorologiques que s’apprête à lancer l’Agence spatiale européenne – MTG, pour Meteosat troisième génération – et qui seront gérés par Eumetsat devrait grandement améliorer les capacités de détection des organismes météorologiques européens qu’ils vont abreuver en données et en images.