Le plus petit béguinage de Belgique (r)ouvre ses portes

Avec la Maison d’Erasme et la collégiale gothique des Saints-Pierre-et-Guidon, le béguinage d’Anderlecht constitue un ensemble historique classé au cœur de la commune. Après plusieurs mois de fermeture et d’importants travaux, il entrouvre partiellement ses portes au public.

Lorsque le soleil éclaire le jardin clos et les volets turquoise du béguinage d’Anderlecht, il se passe quelque chose. Les murs fraîchement repeints et inspirés de l’architecture traditionnelle brabançonne contrastent avec les alentours bruxellois. Le puits qui trône au milieu du jardin, logé entre les deux ailes du bâtiment, apporte la touche finale. Cette image, digne d’une carte postale, on la doit à plusieurs rénovations.

Des études pluridisciplinaires sont menées depuis 2010 sur le béguinage afin de le restaurer, selon un cadre déontologique rigoureux. Le soutien financier d’Urban.brussels et de la commune d’Anderlecht a permis la réussite du projet. L’objectif ? Rendre au bâtiment son éclat et ses couleurs d’autrefois, en conservant ses structures originales. Mais aussi offrir au public la possibilité de découvrir ce bijou architectural entièrement restauré et encore totalement à nu.