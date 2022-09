Assemblée générale de l’ONU: les Belges en force à New York

Ce n’était plus arrivé depuis deux ans. A cause de la pandémie de covid-19, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier ne se sont plus rencontrés physiquement depuis 2019. En 2020 et 2021, ils ont dû se contenter de téléconférences. Comme le résument les diplomates, « ce n’était pas du tout la même dimension, rien de mieux que les contacts en présentiel ».

Cette année, New York renoue avec le rendez-vous annuel onusien en accueillant les délégations des 193 Etats membres au son des sirènes des cortèges présidentiels et ministériels encadrés par la police new-yorkaise.