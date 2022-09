A Charleroi, le mercato apporte trop peu…

Cet été, le Sporting de Charleroi a volontairement vécu un mercato relativement calme. Un an après de grands chamboulements suite à l’arrivée d’Edward Still et une fenêtre des transferts qui avait fait passer l’effectif sambrien du plus âgé à l’un des plus jeunes de l’élite, l’idée était de construire sur les acquis du passé et de faire l’un ou l’autre ajustement. Deux semaines après la fin du mercato, l’heure n’est pas encore au bilan définitif, mais les premières constatations laissent penser que le noyau n’est pas aussi bien préparé que ce que l’on pouvait imaginer.