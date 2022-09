Bruxelles: inquiétudes autour de l’emploi de travailleurs handicapés

Un handicap peut impacter la productivité au travail. Les personnes concernées souffrent donc régulièrement d’une discrimination sur le marché de l’emploi. C’est là qu’interviennent les entreprises de travail adapté (ETA), qui visent l’insertion professionnelle de personnes handicapées. Des subsides publics leur permettent de compenser la perte de productivité. Les douze ETA francophones en Région bruxelloise emploient aujourd’hui 1.350 travailleurs avec un handicap et 350 encadrants. Pour l’instant du moins. Ces entreprises alertent en effet sur la hausse exponentielle de leurs coûts. Sans aide à court terme, certaines devront bientôt licencier, voire fermer leurs portes. « Ce n’est pas un problème de manque d’activité, mais de coûts. Il y a d’abord les coûts salariaux. C’est le commun dénominateur pour toutes les entreprises. On est proche des 10 %. Puis il y a les coûts énergétiques qui peuvent se rajouter, plus toutes les hausses de prix inhérentes que tout le monde connaît. Cela va du papier WC aux plastiques d’emballage. Tout explose et on ne parvient pas à tout répercuter sur les clients », explique le président de la Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté (FEBRAP), Benoît Ceysens.

Ces douze ETA francophones reçoivent leurs subsides de la Commission communautaire française (Cocof). La FEBRAP frappe donc à la porte de cette institution bruxelloise. La fédération chiffre à trois millions d’euros le montant minimum nécessaire pour conserver les emplois actuels. Elle explique avoir besoin de cette bouée de sauvetage d’ici fin 2022. A moyen terme, le secteur souhaite également des mesures structurelles. Les normes d’encadrement ne correspondent plus à l’évolution du marché de l’emploi, indique Benoît Ceysens. « On est encore financés comme l’étaient les ateliers protégés en 1990, où on faisait du travail à la chaîne de masse. On mettait alors quinze travailleurs en situation de handicap avec un moniteur pour faire du mailing. Quand on fait de l’alimentation durable ou les métiers qu’on nous demande de faire aujourd’hui, on doit mettre plus d’encadrement. Il y a aussi les normes de l’Afsca, la traçabilité. Cela demande du personnel qu’on n’a pas et qu’on doit engager sur fonds propres », explique celui qui dirige aussi la Ferme Nos Pilifs.