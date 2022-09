Un séisme de magnitude 7,4 frappe Mexico... le même jour que les deux tremblements de terre dévastateurs de 1985 et 2017

Un séisme de magnitude 6,8, réévalué à 7,4, a été ressenti lundi dans le centre de Mexico, le même jour que les deux tremblements de terre dévastateurs de 1985 et 2017, a indiqué l’institut sismologique national.

Une personne est décédée dans l’ouest du pays, a indiqué le président Andres Manuel Lopez Obrador. Aucun dégât majeur n’a pour l’instant été rapporté dans la zone de l’épicentre près du Pacifique (ouest) et à Mexico, qui compte plus de 20 millions d’habitants avec sa mégapole. Dans la capitale, la secousse a été fortement ressentie pendant plusieurs secondes, a constaté l’AFP.

Au Mexique, le 19 septembre est décidément maudit: un fort séisme d’une magnitude de 7,4 a secoué l’ouest du pays et la capitale Mexico lundi, jour-anniversaire des tremblements de terre meurtriers de 1985 et 2017.

A 13h05 locales (18h05 GMT), les habitants de Mexico sont redescendus dans les rues quand l’alerte sismique a retenti, pour de bon cette fois-ci, moins d’une heure après l’exercice anti-sismique annuel, une simulation de séisme organisé chaque 19 septembre par les autorités.

« Ce n’est pas possible »

«Quelle peur. J’ai pensé: ‘encore une fois le 19, ce n’est pas possible’», a témoigné auprès de l’AFP Laura Plaza, une enseignante à la retraite. «Nous ne pensions pas que c’était vrai! Mais si. C’est impressionnant qu’aujourd’hui, encore une fois, la terre tremble aussi fortement», s’est émue Karina Suarez, 37 ans, dans le centre de la capitale.

«Il n’y a pas de conséquences à Mexico jusqu’à maintenant» mais «nous continuons à récolter des informations», a déclaré en guise de premier bilan la maire de la capitale Claudia Sheinbaum.

L’épicentre a été localisé vers le Pacifique, dans l’Etat du Michoacan (ouest), à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Aucun dégât majeur n’a non plus été enregistré pour l’instant au Michoacan, d’après un correspondant de l’AFP. «Nous procédons à une évaluation des dégâts», a indiqué la protection civile locale.

Un pays sous la menace de tremblements sismiques

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a fait état d’un mort dans l’Etat du Colima (ouest) à la suite de la chute d’une clôture dans un centre commercial, citant un responsable de la Marine.

A chaque exercice anti-sismique annuel, les habitants sont invités à évacuer leur domicile et leur lieu de travail dès la première alarme, pour rejoindre des «points de rencontre» signalés dans chaque quartier.

En septembre 2021, un séisme de 7,1 au sud-est d’Acapulco, dans l’Etat de Guerrero, a fait un mort et endommagé des entreprises et habitations. Le 19 septembre 2017, une secousse de magnitude 7,1 avait provoqué la mort de 369 personnes. Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait ravagé le centre de Mexico entraînant la mort de plus de 10.000 personnes, la plupart dans la capitale.