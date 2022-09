Voici pourquoi Ronny Deila a fait aussi vite l’unanimité au Standard

Cela fera exactement cent jours, mercredi, que Ronny Deila a déposé ses valises à Liège. Cent jours de travail qui, à Sclessin, ont changé radicalement le décor. Le succès probant signé dimanche face au FC Bruges l’a montré : le Standard est métamorphosé, même si, en bord de Meuse plus qu’ailleurs sans doute, la prudence est la mère de toutes les vertus. N’avait-on pas le sentiment, au soir de la défaite concédée à Westerlo le 13 août dernier, que les vieux démons n’avaient pas quitté une équipe empruntée, pauvre offensivement et catastrophique sur le plan défensif ? Bref, que rien n’avait changé. Avant que la greffe ne finisse par prendre, plus vite que prévu même si le Standard, en constants progrès de match en match, connaîtra encore des trous d’air. Ronny Deila en est le principal architecte, ayant réussi à mobiliser autour de lui son groupe de joueur bien sûr, mais aussi le personnel du club et les supporters liégeois, auprès desquels il jouit d’une incroyable cote de popularité.