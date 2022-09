De nouveaux témoignages accusent Patrick Poivre d'Arvor Dans une enquête fleuve publiée ce lundi, le quotidien français Libération partage trois témoignages accablant l’ancien présentateur vedette.

Par la rédaction Publié le 19/09/2022 à 21:37 Temps de lecture: 2 min

C’est une affaire qui ne cesse de s’étendre. Tandis que de multiples accusations ont été recueillies et qu’une instruction visant PPDA est déjà en cours, deux nouvelles plaintes ont été déposées contre l’ancien présentateur, ce mois de septembre.

Elles concernent un viol et des agressions sexuelles. Une autre accusation de viol, a elle, été adressée au procureur de la République, « chargé de la deuxième enquête préliminaire dans le dossier », ainsi que le rapporte Libération qui a recueilli le témoignage des trois femmes concernées.

Il s’agit d’autrices, soit à l’époque, des cibles privilégiées pour Patrick Poivre d’Arvor, longtemps très influent dans le monde de l’édition. Et dans les trois cas, ces actions en justice ne pourront donner lieu à des poursuites, en raison des délais de prescription.

Le quotidien français souligne par ailleurs « la question de la complaisance » mise en avant par les victimes présumées. Et pour cause, le comportement de PPDA était bien connu de son entourage professionnel.

L’une d’elle, l’autrice et journaliste Bénédicte Martin a porté plainte à Paris le 12 septembre. Elle dénonce des faits datant de novembre 2003, qui auraient eu lieu dans le bureau de l’ancien présentateur de JT. Elle explique sa démarche par la volonté de servir la cause d’autres femmes, mais également « par souci de cohérence ». D’après Libération, quand elle a fait part de son agression au moment des faits, « la gravité de l’acte » a été « évacuée ». Et pour elle, ce manque de réaction laisse sous-entendre qu’il s’apparenterait à un « geste inaugural », « un baptême ou un adoubement ».