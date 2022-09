Ce n’est pas encore la joie à Anderlecht

Yari Verschaeren n’a pas fêté son but, dimanche soir, contre Courtrai. Le nº10 anderlechtois attendait pourtant ce moment depuis le 6 mars et une série de vingt matches d’affilée sans marquer. Mais les doutes et les frustrations, en dépit du partage arraché à Bucarest et du succès face à de très faibles Courtraisiens, restent plus nombreux que les certitudes et les satisfactions à l’ombre de Saint-Guidon. « Mes joueurs ne fêtent pas beaucoup, ils sont comme ça », commentait après coup un Felice Mazzù au tempérament autrement plus démonstratif. « Il faut les accepter comme ils sont. »

On comprend que l’heure ne soit pas encore à la fête, au parc Astrid. Et ce n’est pas (uniquement) lié aux funérailles de Michel Verschueren, qui ont rempli la basilique de Grimbergen de tout le gratin du football belge, lundi matin.