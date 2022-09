Inauguration du siège de l’Union belge: un moment spécial pour le CEO Peter Bossaert

L’Union belge de football (URBSFA) a inauguré officiellement son nouveau bâtiment fédéral lundi soir à Tubize. La fédération a quitté la ‘Maison de Verre’, située Avenue Houba De Strooper, en octobre de l’année passée pour le nouveau siège installé au Centre national à Tubize.

« C’est un moment spécial pour nous », a déclaré Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge. « Nous devions devenir une organisation sportive plus moderne et développer une culture sportive. En tant que fédération, nous voulions tout rassembler sur le plan sportif, de gestion et de gouvernance. Nous ne pouvions pas déménager le sportif, donc nous sommes venus ici. »