L’Assemblée générale de l’ONU se réunit sur fond de crises

Ce mardi, la grand-messe diplomatique annuelle à New York débutera sur fond de crises, parmi lesquelles la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la hausse des prix des denrées alimentaires et le changement climatique.

Tous ces développements rendent les objectifs de développement durable (ODD) de plus en plus hors de portée, a prévenu M. Guterres. En 2015, les dirigeants des États membres de l’Onu ont fixé 17 grands objectifs à atteindre d’ici 2030, notamment mettre fin à l’extrême pauvreté et à la faim, garantir l’accès à une éducation de qualité et prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. « Le monde a une longue liste de tâches », a conclu le secrétaire général, mais « les dangers auxquels nous sommes confrontés ne sont pas à la hauteur d’un monde uni ».

À lire aussi Assemblée générale de l’ONU: les Belges en force à New York

Zelensky en vidéoconférence

Mardi, après le traditionnel discours d’ouverture de M. Guterres, la parole sera donnée au président brésilien. Outre Jair Bolsonaro, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et d’autres prendront la parole.

Malgré les protestations de Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressera exceptionnellement par vidéoconférence à l’Assemblée générale, mercredi, les discours à distance n’étant pas autorisés en temps normal. Le président russe Vladimir Poutine restera quant à lui à l’écart de New York cette année encore, tout comme le président chinois Xi Jinping.

Le président du Conseil européen Charles Michel et le Premier ministre belge Alexander De Croo monteront sur scène vendredi. M. De Croo, qui arrive à New York mercredi, sera aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) et de la ministre fédérale de la Coopération au développement Meryame Kitir (Vooruit). Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), effectuera lui une visite éclair pour participer à des consultations sur la politique océanique.