Scandale dans le monde des échecs: le numéro 1 mondial relance la polémique

Ce dimanche, Le Soir faisait état de la polémique qui secoue le monde des échecs : Magnus Carlsen, multiple champion du monde en titre, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, numéro 1 mondial, accusait, d’un tweet lourd de sous-entendus mais sans preuves, le jeune Américain Hans Niemann d’avoir triché lors d’une rencontre entre les deux remportée par le second nommé.

À lire aussi «Si je parle, j’aurai des problèmes»: les échecs pris dans la paranoïa de la triche

Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Les deux joueurs se sont à nouveau affrontés ce lundi dans un tournoi en ligne organisé par… la société de Magnus Carlsen.

Et le numéro mondial a relancé la polémique en abandonnant après… un coup, suscitant un élan d’indignation. « Magnus a joué un coup et abandonné contre Hans Niemann. C’est choquant et perturbant. Personne ne peut se réjouir qu’une telle chose se passe dans le monde des échecs. Incroyable », a ainsi réagi Maurice Ashley, grand maître.