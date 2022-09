Typhon Nanmadol au Japon: quatre morts, plus de 100 blessés

Deux décès ont été confirmés et deux autres personnes ont été retrouvées «sans signes vitaux» après le passage au Japon du typhon Nanmadol qui a aussi fait plus de 100 blessés pendant le week-end, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement.

Le typhon a touché terre dimanche soir près de Kagoshima, dans le sud-ouest du pays, et a provoqué des vents violents et de fortes pluies sur la grande île de Kyushu avant de se déplacer vers le nord-est en longeant la côte de la mer du Japon. Ayant graduellement perdu de la vitesse, il a été rétrogradé mardi matin en cyclone extratropical. Mais à Kyushu, la tempête a renversé des arbres, brisé des fenêtres, gonflé des rivières et déversé l’équivalent d’un mois de pluie en 24 heures sur certaines parties du département de Miyazaki, où deux décès ont été confirmés.