Pourquoi tous les éclairages sur les autoroutes wallonnes ne sont pas éteints

Depuis ce lundi, extinction des feux entre 22h et 5h sur les autoroutes wallonnes. Mais attention pas totalement : les vieilles lampes resteront allumées, et ce sont celles qui consomment le plus.

La mesure a été annoncée vendredi dernier. Le principe : les lampes situées en berme centrale sur les autoroutes wallonnes sont éteintes entre 22 heures et 5 heures du matin, nous explique SudInfo.

Une période qui est connue pour être la plus faible en trafic. « Il a fallu changer les programmations de tous ces éclairages, et réencoder les programmes par tronçons routiers », indique-t-on à LuWa, le consortium chargé de gérer l’éclairage sur les autoroutes.Une mesure qui vise à économiser l’énergie. Sauf qu’une lampe sur cinq, les plus vieilles et les plus énergivores, restera allumée.