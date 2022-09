Une troisième médaille pour notre pays aux Mondiaux: à 17 ans, Febe Jooris a marqué l’histoire du cyclisme belge

Febe Jooris, 17 ans, a débuté son chrono avec prudence. « J’avais tout misé sur la seconde partie », a-t-elle expliqué. « Après le point intermédiaire, j’ai tout donné. Je savais que mon retard était important mais j’y suis allée à fond et ça a fait la différence. L’écart avec la quatrième est mince (4 dixièmes de seconde, ndlr), ça a heureusement tourné en ma faveur. Finir quatrième aurait eu un goût un peu amer », a-t-elle concédé.

Originaire d’Astene, près de Deinze, Jooris avait déjà décroché le bronze à l’Euro cette année, elle qui provient d’une famille de cyclistes. « Mon papa est masseur chez Sport Vlaanderen-Baloise et il a fait de la course, mais pas à un haut niveau. J’ai fait d’autres sports avant comme la danse et la natation. Je me suis mise au cyclisme il y a quatre ou cinq ans. Cela n’a pas été le grand amour directement. J’ai dû mordre sur ma chique mais j’ai bien fait », a expliqué Febe Jooris, qui ne se qualifie pas spécialement comme une spécialiste du chrono.